Mary-Kate Olsen decidiu pedir o divórcio porque Olivier não queria ter mais filhos, diz revista

21/05/2020 | 18:10



Mary-Kate Olsen tinha um casamento bastante discreto com Olivier Sarkozy. O casal não tem nem redes sociais, mas se viram no olho do furacão quando saiu na mídia que eles iriam se separar após cinco anos juntos oficialmente.

Em 17 de abril, foi anunciado um pedido de divórcio imediato, que acabou sendo negado pela justiça, devido ao acúmulo de processos durante a pandemia.

Todo mundo ficou sem entender o motivo da separação, mas a revista People deu uma pista. Segundo uma fonte informou à publicação, a causa foi a vontade da designer de moda de ter filhos.

A diferença de 17 anos entre o casal não era o problema em si, mas sim o fato de o banqueiro não querer ter um terceiro herdeiro, já que ele tem duas filhas de um relacionamento anterior.

Há alguns anos, ter um bebê não era uma prioridade para ela. Isso mudou. Olivier tem dois filhos crescidos e não quer ter mais. Mary-Kate achou que ele iria ceder, mas isso não aconteceu.

No fim, o término não foi nada amigável porque o francês estaria tentando expulsar sua ex-amada do apartamento onde ela vivia.