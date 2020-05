Aplicativo TikTok aumenta sua popularidade entre crianças e adolescentes

Luís Felipe Soares



23/05/2020 | 23:59



O universo das redes sociais conta com postagens recheadas de danças, dublagens e edições que têm chamado a atenção. Grande parte das atenções do público está voltada para o TikTok, aplicativo de origem chinesa cuja popularidade não para de crescer. Seus vídeos se tornaram mais conhecidos do que nunca, principalmente nos últimos meses, quando a pandemia da Covid-19 tem feito com que muitas pessoas fiquem em casa de maneira voluntárias e encontrem na internet meio para passar o tempo.

Usuários de diferentes idades podem usá-lo, com crianças e adolescentes sendo os mais empolgados com as possibilidades das postagens, que têm entre 15 e 60 segundos. Seu formato como o conhecemos hoje nasceu em 2017, mas o mundo o descobriu nos últimos anos. Em 2019, teve mais de 1,5 bilhão de downloads e ultrapassou presença em 150 países, sendo disponibilizado em 75 idiomas.

Figuras como a atriz e apresentadora Maisa Silva, de São Bernardo, e a influencer Luara Fonseca, de Santos, estão entre as estrelas nacionais do app. Artistas diversos e time de futebol também usam os recursos audiovisuais para brincar com o público e se aproximar dos fãs.

O TikTok tem atualizado a plataforma para usuários comuns e menores de idade com ferramentas de controle para que os pais e/ou responsáveis consigam monitorar as ações dos filhos na rede social. Entre as ações estão gerenciamento de tempo de tela, modo restrito (com possibilidade de censurar conteúdo que achar inapropriado) e controle de envio e recebimento de mensagens diretas.

Postagens em parceria com populares criadores de conteúdo alertam o pequeno público quanto a desafios perigosos e bullying, incentivando as brincadeiras com dancinhas e coreografias do momento e dublagens engraçadas de memes ou músicas.