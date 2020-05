Sabesp entrega 242 caixas d'água na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



21/05/2020 | 17:36



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realizou, nesta quinta-feira (21), a entrega de 35 caixas d''''água em São Bernardo e outras 37 em Diadema, totalizando 242 reservatórios doados à famílias da região. A ação visa garantir segurança hídrica às pessoas durante a pandemia de Covid-19, uma vez que a higiene é uma das formas de combate ao novo coronavírus.

Na parte da amanhã, foi realizada a entrega na Vila Moraes, em São Bernardo. O metalúrgico desempregado Eduardo Batalha, 36 anos, celebrou o recebimento do equipamento e o fim dos banhos frios. “Quase todo dia, depois das 20 horas, a gente fica sem água na rua. Quando eu chegava tarde do trabalho ou tomava banho frio ou na casa do vizinho. Agora isso vai acabar”, afirmou.

O morador vive em uma casa com outras três pessoas e há pelos menos sete anos não contam com caixa d''''água. “Desde que fizeram a instalação e a gente parou de usar a água do poço vivíamos sem reservatório”, relatou. A instalação do equipamento deve ocorrer nos próximos dias. As entregas de caixas d''''água ocorrem por intermédio de lideranças comunitárias, que cadastram os moradores que precisam do reservatório. A companhia está mapeando comunidades mais necessitadas e planejando mais doações.

Desde o início da pandemia de Covid-19, a Sabesp tem realizado várias ações na região, como higienização de mais de 40 locais públicos em Santo André e Rio Grande da Serra, totalizando 240 lavagens com água e hipoclorito de sódio; já em Santo André e em Diadema, a empresa instalou quatro lavatórios para uso da população (dois em frente aos hospitais municipais das cidades, um em frente ao Hospital da Mulher e outro em frente ao Hospital Mario Covas). Teve início hoje a instalação de mais quatro lavatórios, desta vez em Rio Grande da Serra, em parceria com a Prefeitura e o Instituto Florescer.