Mauricio Silva

Do Diário do Geande Abc



21/05/2020 | 16:48



PMs (Policiais Militares) do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam, nesta quinta-feira (21), no Jardim Lavínia, em São Bernardo, um adolescente. Ele estava com a chave de um veículo que havia furtado. Segundo a ocorrência, os agentes faziam a ronda pelo bairro quando viram um rapaz, que ao perceber a viatura, demonstrou nervosismo. O menor confessou que havia roubado o carro nesta quarta-feira (20), indicando a localização do mesmo. O veículo foi recuperado e o adolescente encaminhado ao 3º DP ( Bairro Assunção), onde o boletim de ocorrência foi registrado.