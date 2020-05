Quase um mês após anúncio, projeto que cria cartão merenda em São Caetano é aprovado

Do Diário do Grande ABC



21/05/2020 | 16:26



Em 29 de abril, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), anunciou que a cidade distribuiria cartão merenda para os 22 mil alunos da rede municipal, do ensino infantil ao médio. Porém, apenas nesta quinta-feira (21), o projeto de lei - enviado para a Câmara na semana passada - foi aprovado em sessão por videoconferência. Serão três parcelas de R$ 90, incluindo o retroativo de maio. Ainda no mês de junho deverá ser feito o depósito da segunda parcela, ficando a terceira para julho.

Segundo o secretário de Educação, Fabricio Coutinho, os cartões serão aceitos em mais de 250 estabelecimentos comerciais (como supermercados, hortifrútis e açougues) do município, além de estabelecimentos de outras cidades. A entrega do cartão merenda deverá ser feita na própria unidade escolar do aluno. “A entrega será realizada de acordo com o ano em que o estudante está matriculado, em um dia diferente para cada fase, a fim de evitar aglomerações”, finalizou o secretário.

“Por conta deste cenário faz-se necessário adotar medida de proteção aos nossos alunos, no sentido de amenizar os danos que a falta da merenda nas escolas possa estar causando, uma vez que as famílias contavam com este plano para organizarem seu orçamento familiar e, muitas delas,hoje estão com seus rendimentos comprometidos”, justificou o prefeito Auricchio em seu projeto de lei.