Anitta esclarece polêmica com a mãe e afirma que as duas estão bem, diz colunista

21/05/2020 | 15:11



Recentemente, foi noticiado que Anitta e sua mãe não moram mais juntas. Segundo o colunista Leo Dias, o motivo da mudança teria sido porque Miriam Macedo não estaria concordando com a vida louca que a filha leva e, assim, decidiu se mudar para a casa de uma irmã, em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro.

Anteriormente, havia sido noticiado pelo Jornal Extra que Anitta presenteou a mãe com um apartamento de frente para a praia na Barra da Tijuca. No entanto, o colunista reforçou que, na verdade, Miriam Macedo estava no subúrbio carioca. Procurada, a assessoria da funkeira respondeu a Leo Dias que a informação não procede, mas não teria especificado onde Miriam está morando e porque saiu da mansão da filha. Dessa forma, coube a própria Anitta esclarecer a situação.

Ainda conforme o colunista Leo Dias, por meio do Instagram Stories, a artista afirmou que a mãe tem um apartamento na praia, mas que pode ficar onde quiser, inclusive em Honório Gurgel.

- Quero deixar claro que minha mãe é uma pessoa, eu sou outra pessoa... o que eles decidem fazer da vida deles, se vão para esquerda, para direita, para cima, para baixo, para Honório, para Barra... é uma decisão deles. Minha mãe tem, sim, na mão dela a chave de um apartamento de frente para a praia. Se ela decidir ficar em Honório, se ela decidir morar em outro lugar, se ela decidir fazer o que ela quiser da vida dela, é uma decisão dela.

Além disso, a carioca reforçou que está tudo bem com a família.

- A gente segue se amando, está tudo ótimo, e ela não tem a obrigação de me dar satisfação sobre onde vai, o que faz. A gente se fala sempre, como família que se ama.

Atualmente, a cantora está passando a quarentena com o mais novo affair, Gui Araújo. Inclusive, durante o Conversa com Bial da última quarta-feira, dia 20, ela deu detalhes sobre a convivência com o amado.

- Ele trouxe os cachorros dele e todos se deram superbem, comentou.

Em tom de piada, Pedro Bial ainda alertou a cantora na entrevista, dizendo:

- Namorado quando vive junto vira marido, hein?.

Ela riu e afirmou que, depois que tudo passar, o influencer vai voltar para São Paulo:

- Quando acabar a quarentena, cada um vai para sua casa.