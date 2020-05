São Caetano demite executivo Paulo Pelaipe

Dérek Bittencourt

Do dgabc.com.br



21/05/2020 | 14:58



O São Caetano anunciou no início da tarde desta quinta-feira a saída do executivo de futebol Paulo Pelaipe. Contratado no início do ano como um dos símbolos da reestruturação administrativa do Azulão, o dirigente não resistiu à crise financeira do clube, agravada pela pandemia do novo coronavírus. Após conversas com o investidor Saul Klein, chegou-se à decisão.

"Desejamos boa sorte ao profissional em seus próximos trabalhos e agradecemos pelos serviços prestados durante os últimos meses", disse o clube, em nota. "Infelizmente houve a pandemia e essa situação toda. Patrocinador conversou comigo, a situação financeira do clube está muito difícil. Entendi a posição dele é bola para frente. Está colocando funcionário da categoria e base, com custo muito menor, muito abaixo do meu custo. E só tenho a agradecer ao São Caetano e à torcida", afirmou o dirigente, ao Diário.

Quem assume o cargo de executivo de futebol é Márcio Griggio, que já foi jogador do clube e vinha coordenando as categorias de base do São Caetano. O Azulão aguarda o retorno do calendário estadual e nacional para encerrar a participação na Série A-2 do Paulista e iniciar a Série D do Brasileiro.