Criminosos são detidos por fraude no cadastro do auxílio emergencial em Santo André

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



21/05/2020 | 14:13



Três suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, foram detidos nesta quarta-feira (20), na Rua Oratório, no Jardim Ana Maria, em Santo André, por fraude no cadastro para receber o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal para trabalhadores informais para o enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), os criminosos foram abordados enquanto conduziam um veículo Volkswagen Polo. Ao ser questionado, o condutor demonstrou nervosismo e disse que, no interior do carro, havia cartões bancários e documentos de outras pessoas que seriam usados para a realização de saques em uma agência bancária.

Foram apreendidos 13 cartões da Caixa Ecômica Federal, seis CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) falsas, vários comprovantes de saque, além de R$ 7.288 em espécie.

Eles foram encaminhados para o 5º DP ( (Parque Novo Oratório) do município, que instaurou inquérito para apuração dos fatos. O caso foi registrado como falsificação e estelionato e apenas um deles, de 31 anos, permanece à disposição da Justiça, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública).