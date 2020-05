Covid-19 pelo mundo: “saímos apenas para o necessário”, diz brasileira em Amsterdã

Redação

Assim como outros países de Europa e do mundo, a Holanda adotou uma série de medidas preventivas contra a pandemia da covid-19. Atualmente, o país registra 44.900 contaminados e 5.794 óbitos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins.

Mari Teixeira, engenheira e criadora de conteúdo digital no Profissão Turista, mora em Amsterdã, capital da Holanda, e fala sobre o novo cenário da cidade. “Reuniões e eventos com mais de três pessoas (que não sejam da mesma família) estão proibidos até 1º de junho. Museus, bares e algumas atrações turísticas reabrem na mesma data”, afirma.

Mari conta que a população está vivendo em isolamento social e que o home office é adotado sempre que possível – ela e o marido, por exemplo, estão trabalhando em casa. “Podemos ir a parques e sair à rua para fazer caminhadas e compras em mercados e farmácia, de preferência sozinhos e mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas. Caso não seja respeitada essa distância, podem ser aplicadas multas de 400 euros”, destaca.

Por trabalhar diretamente com turismo, a produtora de conteúdo viu sua rotina ser muito impactada pela pandemia. “Precisei cancelar algumas viagens e eventos”, afirma. “As idas à rua são apenas para o necessário. Já a rotina de exercícios e lazer foi toda adaptada para dentro de casa”, completa.

Amsterdã pós-pandemia

Recentemente, a capital da Holanda anunciou que irá adotar o modelo de Economia Donut para se recuperar dos impactos causados pela pandemia. “Essa estratégia visa um crescimento econômico consciente e que respeite os limites ambientais. Amsterdã será a primeira cidade do mundo a adotar o sistema, idealizado pela economista Kate Raworth da Universidade de Oxford, que servirá como um guia para orientar as políticas necessárias para emergir após recessão, levando em consideração a globalização e os limites físicos do planeta”, explica Mari.

A influenciadora também acredita que a população irá adotar novos hábitos. “Cuidados maiores com higienização de tudo que entra em nossas casas farão parte do dia a dia por muito tempo”, finaliza.

