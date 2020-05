21/05/2020 | 13:10



Giselle Itié deu à luz o primeiro filho, Pedro Luna, no dia 02 de março de 2020, e desde então vem encantando a web com várias fotos fofas do pequeno, fruto do relacionamento da atriz com Guilherme Winter.

No Instagram, ela mostrou que se divertiu bastante ao colocar uma roupinha de unicórnio no filho, que aparece todo sorridente com a invenção da mãe:

Apresentando o meu baby unicórnio! Para alegrar nossas almas. Dale Pedro Luna, amor de mís amores!, escreveu.