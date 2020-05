Neymar posa com suposta affair para capa de revista e ela declara: Amo a gente

21/05/2020 | 13:10



Desde que se separou de Bruna Marquezine, Neymar parece estar curtindo muito bem sua vida de solteiro, não assumindo nenhum relacionamento sério desde então. Muitas especulações surgem em relação à vida amorosa do jogador, e a mais recente envolve a modelo e DJ Natalía Barulich.

Os rumores de um relacionamento entre Neymar e Natalía vêm desde outubro de 2019, e aumentaram ainda mais agora que os dois posaram juntos para a capa da edição russa da revista GQ. Segundo o jornal Extra, as fotos foram tiradas em Paris, na França, e a inspiração veio dos personagens Bonnie e Clyde, um casal de criminosos norte-americanos, do século passado. Nas redes sociais, ambos postaram os cliques e, de quebra, interagiram bastante!

Natalía elogiou o jogador ao chamá-lo de o mais lindo do mundo. Como resposta, Neymar usou emojis apaixonados e de fogo e ainda escreveu, em maiúsculo, a palavra what que, em português, significa que. Na sequência, a mulher se declarou, dizendo: Meu garoto!!! Eu amo a gente.

Essa não é a primeira vez que Neymar e Natalía são vistos juntos. No aniversário de 28 anos do craque a modelo esteve presente e, de quebra, apareceu em um clique com feito na comemoração Além de encontros como esses, também foi noticiado que Neymar e a modelo estariam trocando diversos likes e comentários no Instagram.