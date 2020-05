Fábio Porchat conta que perdeu 16 quilos em três meses: -Estava com 108 quilos

21/05/2020 | 12:10



Fábio Porchat revelou em suas redes sociais que decidiu voltar a praticar exercícios durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus!

Segundo a colunista Patrícia Kogut, por meio de uma live no Instagram, o apresentador afirmou que havia superado o peso de cem quilos, e que já conseguiu perder 16 quilos:

- Em janeiro, eu cheguei a pesar 108 quilos. No fim de janeiro deste ano! Agora estou com 92 quilos. O ideal para mim seria estar com 86 quilos. Aí eu estaria gordinho, mas feliz.

Ele, que já participou do quadro Medida Certa, do Fantástico e na ocasião emagreceu 10 quilos, relatou na transmissão que se sente incomodado ao ver, por exemplo, a região abaixo do queixo mais protuberante.