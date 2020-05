Obituário - 21 de maio de 2020

Ademir Medici



Padre Nicola Silvestri

Itália

*Santa Croce di Magliano, 12-8-1940

+ Lugo, 19-5-2020

Dedicou 40 anos de sua vida como missionário no Brasil, sobretudo na Diocese de Santo André, com o projeto missionário “Igrejas Irmãs”, num intercâmbio entre Ímola e Santo André.

Chegou a São Bernardo em 1980, junto com os padres Leo Commissari e Sante Collina, e iniciam o trabalho missionário ao lado de religiosas de cinco congregações.

Narra o padre e historiador Felipe Cosme Damião Sobrinho:

¦ Num tempo de grande movimentação do Grande ABC e em todo Brasil que lutava pela democracia, os padres assumiram as grandes periferias da cidade, hoje compostas por quatro paróquias organizadas.

¦ Foram morar num barraco no Parque São Bernardo, apóstolos e irmãos no meio do povo e a serviço do povo.

¦ Padre Nicola tornou-se conhecido pela sua profunda espiritualidade e sua humildade.

¦ Colaborou na formação de presbíteros da Diocese de Santo André como diretor espiritual do seminário.

¦ Após 20 anos de vivência em São Bernardo, foi para a Prelazia de São Félix do Araguaia.

Padre Nicola retornou à Itália neste ano, pelo agravamento de sua saúde, e parte aos 79 anos.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Diocese de Santo André

MOMENTOS. Padre Nicola: o missionário que pregou durante 20 anos no Grande ABC



