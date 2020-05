Descubra quais são os países com mais idosos no mundo

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



21/05/2020 | 11:18



Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo, segundo estudo realizado pela Euromonitor International. Por esse motivo, Portugal, por exemplo, tem facilitado sua política de imigração, em um esforço para reverter a tendência de despovoamento do país.

Isso pode ser uma boa notícia para os brasileiros que procuram algum lugar para viver na Europa. Confira na galeria algumas fotos dos países com mais idosos no mundo:

Países com mais idosos do mundo