Viviane Araújo registra boletim de ocorrência contra mulher de Radamés

21/05/2020 | 11:10



Viviane Araújo esteve na última quarta-feira, dia 20, na delegacia do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro, para registar um boletim de ocorrência contra Caroline Furlan, atual companheira do ex-marido da artista, o jogador de futebol Radamés Martins.

Segundo informações do jornal Extra, o comparecimento da atriz foi confirmado pela polícia civil do Rio de Janeiro. Segundo o órgão, ela teria prestado depoimentos para detalhar as circunstâncias do registro do boletim de ocorrência. Caroline deve ser intimada para prestar esclarecimentos.

O boletim foi registrado depois de Caroline ter se posicionado em relação à Viviane na internet, se referindo a rainha de bateria como uma pessoa que vive na mídia baseada em barraco.

A polêmica começou depois de vir à tona o acordo feito entre Radamés e Viviane. A atriz teria pago 400 mil reais para o jogador para evitar uma briga na justiça. O valor é referente a um imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Diante da repercussão do assunto, Caroline teria criticado Viviane:

Por que ela precisa disso? Vive de mídia baseada em barraco sempre. Mas chega, isso vai acabar!, teria escrito Caroline, segundo o jornal.

Nas redes sociais, fotos de Viviane na delegacia viralizaram. Uma prima da artista compartilhou um dos cliques ao lado dela e afirmou:

Prima, você é meu orgulho, guerreira. Coisas que o dinheiro não compra são os valores da alma, escreveu.