Assista em casa ao show “A Bela e a Fera” dos cruzeiros da Disney

Os cruzeiros da Disney são famosos pela presença dos personagens a bordo, como Mickey e as Princesas, e pelos grandiosos espetáculos apresentados nos teatros dos navios. O show mais aclamado é a “A Bela e a Fera”, que rola no Walt Disney Theatre do Disney Dream.

A boa notícia é que agora ele pode ser conferido aqui, sem que você precise sair de casa. A visão é da primeira fila e traz os melhores momentos da premiada produção ao estilo Broadway, além de alguns bastidores da peça.

Leve para casa as atrações dos cruzeiros da Disney

Outra forma de matar a saudade dos cruzeiros da Disney é reunir as crianças para o Grande Desafio dos Fãs. Neste link dá para fazer o download de um kit repleto de decorações divertidas e recriar em casa uma das maiores tradições dos cruzeiros da Disney: enfeitar a porta das cabines. Os recortes incluem o capitão Mickey, a capitã Minnie e diversos temas de praia.

Quem quiser levar mais atividades dos cruzeiros da Disney para casa pode conferir também um tutorial completo de como transformar um simples guardanapo de tecido em um paletó de smoking, ao melhor estilo do restaurante Be Our Guest, de “A Bela e a Fera”. Basta juntar a família e seguir o passo a passo em português.

