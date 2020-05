Justiça rejeita ação contra obra de escola na Praça Luiz Tortorello

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/05/2020 | 08:24



O juiz Sérgio Noboru Sakagawa, da 3ª Vara Cível de São Caetano, julgou improcedente ação popular contra a construção de escola infantil na Praça Luiz Olinto Tortorello, conhecida como Praça dos Arcos, localizada na Avenida Goiás.

Os moradores Paula Adriana Arraya Aviles, Paulo Sergio de Araújo Pereira e Neusa Aparecida Rita da Silva Ranieri moveram ação na tentativa de impedir a continuidade das obras no local, sob argumento de descompensação de paisagem urbanística do município, nas palavras deles, carente de área verde.

Na visão do magistrado, a demolição da praça e a construção da escola foram discutidas em reunião no dia 3 de maio de 2019 do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Caetano), “com a presença dos conselheiros do órgão, representantes de variados serviços públicos da municipalidade, além de outros representantes da própria sociedade civil do município”. Assim, segundo o juiz, é inválido argumento de decisão unilateral do governo de José Auricchio Júnior (PSDB).

“As fotos atuais do local demonstram de maneira insofismável que nenhum desrespeito, quer ao meio ambiente, quer à própria característica do local ocorreu, muito ao contrário, eis que o espaço se encontra muito mais arborizado que outrora e a utilidade da praça com o incremento de um centro estudantil, que nunca mereceria qualquer crítica, só lhe deu muito mais utilidade”, continuou Sakagawa.

As obras na Praça Luiz Olinto Tortorello – homenagem ao triprefeito da cidade, que morreu em 2004 – começaram em setembro. Antes da pandemia de Covid-19, a expectativa da administração era finalizar a intervenção em junho. O valor do projeto era de R$ 5,9 milhões. A estrutura abrigará 120 alunos, com salas de atividades e multiuso, playground e solário. Cabe recurso no processo.



DEBATE

Auricchio, quando iniciou o projeto da construção da escola, assegurou que não haveria supressão de vegetação. “Não haverá perda de área verde. Pelo contrário. No projeto destaca-se um acréscimo de árvores. É bom lembrar também que antes do prosseguimento do projeto tivemos o aval do Comdema numa reunião realizada em maio”, declarou o prefeito.

“Além de ser a primeira escola pública de educação infantil do bairro (Santo Antônio), este novo conceito agrega uma possibilidade maior de aprendizado das questões ambientais na educação, com salas de atividades e multiuso, playground e solário. Além disso, a unidade terá pátio externo integrado à praça, com total segurança aos seus 120 alunos, e áreas para plantio de hortas educacionais e compostagem de resíduos”, considerou o prefeito, à época.