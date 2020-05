Rafael defende reabertura dos comércios: ‘Economia é vida’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/05/2020 | 00:01



Pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo pelo PSL, o vereador Rafael Demarchi defendeu reabertura imediata da atividade econômica no município. Ele argumentou que pensar na situação do comerciante não significa ignorar os alertas médicos e que sua sugestão é que haja a retomada seguindo todos os protocolos sanitários descritos pela OMS (Organização Mundial de Saúde), como uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e distanciamento entre clientes.

Na visão de Rafael, o aumento no nível de desemprego gera problemas de saúde, em especial psicológicos. “Cada dia que passa, mais uma empresa é fechada, mais um comércio vai à falência. São mais pais de família que perdem o emprego. Uma das maiores satisfações de um pai de família é ter seu emprego e poder trazer o sustento para casa. Cada dia que o comércio fecha, são mais os pais de família sem emprego, sem dignidade para manter a família. Temos de pensar em vida, sim. Mas temos de pensar na economia ao mesmo tempo (das ações de saúde). A economia é vida também”, considerou.

Há algumas semanas, o parlamentar percorreu a Rua Marechal Deodoro, uma das mais tradicionais vias comerciais do Grande ABC. Ele comentou que tem dialogado com comerciantes da cidade e que escuta muita reclamação sobre a postura do governo do Estado em instituir a quarentena sem proporcionar luz no fim do túnel a esses profissionais.

“Não existe fórmula mágica do que é mais funcional (no combate ao coronavírus), do que é melhor. Tivemos exemplo trazido pelo governador de Nova York (Andrew Cuomo), que instituiu o lockdown. Lá, 65% dos novos casos vieram de quem estava em casa. Como não tem fórmula certa, por que não reabrir? Reabrir com todas as restrições de saúde, claro”, disse Rafael.

Sobre a postura do governador João Doria (PSDB), o pré-candidato declarou que o tucano está “completamente equivocado” no lidar com a pandemia de Covid-19. “Ele diz estar se preocupando com vidas, mas está deixando o Estado quebrar. O funcionário público está em casa enquanto o empresário, o MEI (Microempreendedor Individual), o pequeno empresário estão quebrando. Cerca de 80% dos empregos gerados em São Paulo vêm dos prestadores de serviços e pequenos comércios. São os que mais sofrem com as atitudes erradas do governador.”

CORO

A defesa de reabertura da atividade comercial em São Bernardo foi corroborada por representantes de duas entidades econômicas.

Cláudio Barberini Junior, diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em São Bernardo, avaliou que as ações de quarentena no primeiro momento de diagnóstico de pandemia foram acertadas, mas que faltou preparo para o resgate da atividade econômica. “Se olharmos, estamos nesse isolamento inútil. A retomada tem que ser de acordo com a realidade de cada município. Não se pode ter um plano só para todos.”

Fábio Brigidio, diretor do Setrans (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do ABC), lembrou que, nas periferias, a quarentena é descumprida. “Temos de assumir que a nossa realidade não é a realidade europeia, onde as pessoas ficam em casa. A reclamação do comércio é a de que as empresas estão quebrando enquanto está todo mundo na rua. As pessoas não param, o vírus não parou e as empresas estão quebrando.”