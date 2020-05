Com Alexandre Pato como modelo, São Paulo lança camisa para a próxima temporada

20/05/2020 | 19:36



O São Paulo apresentou, nesta quarta-feira, a sua nova camisa 2 (listrada tricolor) a ser usada pela equipe na temporada 2020/2021. O evento foi transmitido ao vivo pelo instagram do clube.

Os torcedores interessados no produto poderão comprar a partir desta quinta-feira, no site da Adidas, fornecedora de material esportivo do clube.

O atacante Alexandre Pato foi o jogador do atual elenco escolhido para apresentar a nova camisa para a torcida. Ele recebeu o uniforme em casa.

"Esse é o manto. Vamos ganhar coisas para ficar na história. Estou feliz desse presente ter chegado em casa. Não vejo a hora de colocar ela dentro de campo. Estou muito ansioso", afirmou o jogador.

Terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, com 212 gols marcados, Luis Fabiano também participou do lançamento. Ele só fica atrás de Serginho Chulapa (242 gols) e Gino Orlando (233).

Em março, a diretoria são-paulina lançou a camisa 1 (branca), antes da suspensão do futebol por causa do novo coronavírus.