Rodrigo Faro abre mão de seu salário para evitar demissões na equipe de seu programa

20/05/2020 | 19:10



A pandemia do novo coronavírus causou uma grave crise econômica que fez muita gente perder o emprego ou deixar de ganhar dinheiro. Mas se depender de Rodrigo Faro ninguém de sua equipe vai ser afetado.

A assessoria do apresentador informou que ele disponibilizou seu salário do mês de abril para evitar demissões dos funcionários que trabalham em seu programa Hora do Faro.

O companheiro de Vera Viel fez um acordo com a Rede Record para receber o valor, que é estimado em aproximadamente um milhão de reais, somente no ano que vem, o que pode ser renegociado para valer pelos próximos meses também.

Legal, né?

Circularam notícias na internet de que o artista, na verdade, teria ficado irritado por ter seu salário diminuído pela emissora, só que isso acabou não se confirmando.