No lugar do tobogã, mais escadarias

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/05/2020 | 00:01



O jornalista e historiador Geraldo Nunes – que eternizou o programa São Paulo de Todos os Tempos – não economiza críticas ao projeto do futuro Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, que um dia substituiu a original Concha Acústica pelo nada poético tobogã e que agora deverá derrubar o tobogã, abrindo espaço ao projeto observado no desenho da abertura da Memória e hoje.

A crítica maior de Geraldo Nunes, quanto à acessibilidade difícil, pode ser observada na quantidade de escadas projetadas. Em seu blog, o jornalista analisa dois projetos, este do Pacaembu e o do Museu Paulista, no Ipiranga – o segundo com uma preocupação bem maior no campo do acesso às suas dependências.

Escreve Geraldo Nunes:

Veja essa sequência e preste atenção na parte interna do edifício que pretendem construir no lugar do tobogã.

O projeto arquitetônico é horrível, cheio de escadas, mais parecendo com as construções escolares dos anos 1960.

Entrei em contato com essa Allegra Pacaembu e eles me disseram que tudo está dentro das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Tenho dúvidas.

Encaminhei o assunto com essas fotos para a comissão de acessibilidade da Prefeitura, mas não obtive resposta. Depois que a obra estiver pronta, a população irá reclamar, mas já será tarde.

