Nicole Kidman aparece usando bota ortopédica e Keith Urban diz: Ela é uma guerreira

20/05/2020 | 18:10



Nicole Kidman, casada com o cantor de country Keith Urban, foi vista e fotografada usando uma bota ortopédica durante um show beneficente de seu marido, que aconteceu na última sexta-feira, dia 15, o que acabou deixando seus fãs preocupados.

Entretanto, Keith explicou o motivo da bota usada pela atriz ao Entertainment Tonight:

- Ela quebrou o tornozelo, mas ela é uma guerreira Nicole estava lá [no show], no meio das pessoas, mancando com sua bota e de máscara.

A apresentação aconteceu em Nashville, capital do Tennessee, nos Estados Unidos, no estilo drive-in. A performance tratava-se de um ato beneficente em prol dos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus.