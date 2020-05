Miley Cyrus muda completamente corte de cabelo, e resultado não é o que esperava

20/05/2020 | 18:10



Miley Cyrus se arriscou a radicalizar em um novo corte de cabelo em casa. Com a ajuda de sua mãe, Tish, e da cabeleireira Sally Hershberger, que foi dando as dicas em uma chamada de vídeo, a cantora queria um visual parecido com o de Lita Ford, da banda Joan Jett & the Blackhearts.

Entretanto, o resultado, que foi compartilhado no Stories do Instagram, não ficou exatamente parecido com o que tinham em mente.

Em entrevista para a revista People, a hair stylist comentou:

Miley me mandou uma foto de inspiração, mas esse cabelo curtinho com o mullet é completamente diferente da foto original.

Apesar disso, ninguém terminou o dia triste:

Ela amou o look final tanto quanto eu! É muito descolado e desafiador misturar dois estilos em um só, que de certa forma expressam muito bem o estilo dela.