Associação Paulista de Medicina realiza testes para Covid-19 em associados

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/05/2020 | 17:56



A Associação Paulista de Medicina Regional São Bernardo começa nesta quinta-feira campanha para testagem de Covid-19 gratuitamente em seus associados. A ação segue até terça-feira e visa realizar o teste fisiológico em cerca de 50 pessoas por dia e acontece das 8h às 11h na Associação (Rua Pedro Jacobucci, 400).

“Nosso País vem vivendo momento muito grave com essa pandemia do novo Coronavírus. Estamos próximos do pico, provavelmente. Uma preocupação que temos, todos nós da área da Saúde, é de fazer a testagem como está nossa população. Infelizmente, não existe teste para todo mundo, e os médicos e profissionais da Saúde que estão na frente de batalha, são as pessoas mais sensíveis e com possível contaminação”, explica João Eduardo Charles, presidente da Associação.

“Esse exame é muito importante para tranquilidade e para que os colegas possam atuar de forma melhor com a sociedade, com mais segurança e sem temores. É uma atividade importante. A Associação resolveu expandir esses exames aos familiares desses profissionais a preço de custo”, diz.

Interessados devem realizar agendamento por meio do e-mail administração@apmsbc.org.br ou pelo WhatsApp (11) 96301-1337. Além disso, a Associação está arrecadando alimentos não perecíveis e roupas que serão doados, por meio da Instituição de Caridade MeiMei, para pessoas carentes vitimadas pela pandemia da Covid-19.