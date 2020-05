Nova temporada de Coisa Mais Linda, filmes do Indiana Jones e muitas outras novidades marcam o catálogo de junho da Netflix

20/05/2020 | 17:10



Se você aproveitou a quarentena para maratonar todas as novidades do mês de maio da Netflix, trouxemos todas as produções que entrarão para o catálogo do streaming para que você não deixe de colocar as suas séries em dia. Segundo o que foi divulgado pela empresa, entre as novidades estão: a segunda temporada de Coisa Mais Linda, todos os filmes da saga Indiana Jones e muito mais! Vamos conferir?

SÉRIES

Fuller House: Episódios finais (2 de junho de 2020)

Em casa com o novo bebê, Jimmy e Steph mergulham no mundo das fraldas e mamadeiras. E não faltará gente para ajudar.

Modern Family: Temporadas 7 a 10 (2 de junho de 2020)

Além da sétima, oitava e nona temporadas de Modern Family, que entram para o streaming no dia 2 de junho, a décima, que estreará em 9 de junho, trará no enredo mudanças de carreira, namoradas canadenses e cirurgias caninas. A família Pritchett-Dunphy-Tucker vai encarar altos e baixos unida.

Perdida (5 de junho de 2020)

Nesta série de suspense, um pai orquestra sua própria prisão para tentar encontrar na cadeia a pessoa que sequestrou sua filha.

Reality Z (10 de junho de 2020)

Participantes de um reality show brasileiro ficam presos em um estúdio de TV depois de um apocalipse zumbi.

A Busca (12 de junho de 2020)

O desaparecimento de uma criança na Cidade do México levanta questões sobre poder e privilégios nas camadas mais abastadas da sociedade.

F is for Family: Temporada 4 (12 de junho 2020)

Frank precisa lidar com a visita inconveniente do pai. Sue descobre as maravilhas do método Lamaze. E Bill ganha respeito no hóquei.

Marcella: Temporada 3 (14 de junho de 2020)

Um ano e meio depois, Marcella tem uma nova identidade em Belfast, e convive com uma família de criminosos como agente infiltrada.

Professor Iglesias: Parte 2 (17 de junho de 2020)

A série sobre o professor hilário determinado a fazer a diferença na vida de seus alunos está de volta para uma segunda temporada.

Coisa Mais Linda: Temporada 2 (19 de junho de 2020)

Enquanto seguem em frente após uma recente tragédia, Malu e as amigas abraçam novos desafios profissionais e novas possibilidades de amor, além de confrontar injustiças corajosamente. Com Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Mel Lisboa e Larissa Nunes.

The Sinner: Jamie (19 de junho de 2020)

O Detetive Harry Ambrose investiga um acidente de carro que acaba se tornando um dos casos mais complicados de sua carreira.

The Politician: Temporada 2 (19 de junho de 2020)

Adversários cada vez mais difíceis estão no caminho de Payton, mas sua obsessão é uma só: o Senado.

PARA OS FÃS DE REALITY SHOWS

Keeping Up With The Kardashians: Temporadas 1 e 2 (1 de junho de 2020)

Com o apoio da mãe Kris, as irmãs Kim, Kourtney e Khloé se tornam celebridades internacionais nessa série divertida e cheia de glamour.

Top Chef: Temporada 1 (1 de junho de 2020)

Esse premiado reality show acompanha os acessos de fúria e as amizades que surgem na cozinha enquanto os competidores fazem de tudo para serem o novo Top Chef.

Jogo de Titãs: Temporada 1 (1 de junho de 2020)

Nessa série épica, o apresentador Dwayne Johnson mostra atletas desafiando o limite de suas forças pelo prêmio de 100 mil dólares.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporadas 1 e 2 (1 de junho 2020)

Essa franquia de sucesso acompanha as brigas, bebedeiras e ostentações das endinheiradas de Beverly Hills. Também estreiam no serviço, na mesma data, as temporadas 1 e 2 gravadas em Atlanta, no estado da Geórgia, que mostram os altos e baixos da vida de cinco socialites em meio à extravagâncias, gafes e discussões.

Queer Eye: Temporada 5 (5 de junho de 2020)

Nessa temporada, os Cinco Fabulosos vão à histórica Filadélfia para novas e incríveis transformações.

RuPaul?s Drag Race: Temporada 12 (Em breve)

Treze queens. Uma só coroa. RuPaul e sua equipe estão de volta para mais uma temporada de muita música, jurados famosos e roupas ousadas.

RuPaul?s Drag Race: Untucked! (Em breve)

Barracos, fofocas e muita queimação de filme. Conheça os bastidores da temporada 12 de RuPaul's Drag Race.

Namoro, Amizade... Ou Adeus?: Temporada 2 (12 de junho de 2020)

Seis solteiros buscam o amor em uma maratona de encontros com novos pretendentes. Mas será que vai rolar um segundo date?

Jogo da Lava (19 de junho de 2020)

Nesta competição, as equipes precisam atravessar cômodos com chão de lava pulando sobre cadeiras, pendurando-se nas cortinas e nos lustres. Sim, você entendeu certo.

Crazy Delicious (24 de junho de 2020)

Com ingredientes de uma floresta mágica comestível, esses chefs amadores precisam preparar delícias inovadoras para impressionar os jurados

COLEÇÃO MIDNIGHT DINER

Midnight Diner: Temporadas 1 a 3 (1 de junho de 2020)

Um restaurante abre toda noite e serve somente quatro pratos. Mas os fregueses não vão até lá apenas pela comida, e sim para desabafar e ouvir conselhos. A clientela não poderia ser mais diversa ? de strippers a membros da yakuza (a máfia japonesa), todos são bem-vindos.

FILMES

Homens, Mulheres e Filhos (1 de junho de 2020)

Adolescentes e pais se deparam com mudanças inevitáveis em suas vidas à medida que navegam o cenário cada vez mais complexo da era digital. Com Ansel Elgort, Timothée Chalamet, Jennifer Garner e Adam Sandler.

Amor Sem Escalas (1 de junho de 2020)

Ryan Bingham (George Clooney) voa o mundo a trabalho sem parar, até que conhece Alex (Vera Farmiga) e descobre que a vida não vale pelas viagens, mas pelas conexões que fazemos pelo caminho.

Escritores da Liberdade (1 de junho de 2020)

Enquanto seus alunos em situação de risco leem clássicos como O Diário de Anne Frank, uma professora pede a eles para fazerem diários de suas vidas conturbadas. Com Hilary Swank.

The Last Days of American Crime (5 de junho de 2020)

Um ladrão de bancos participa de um plano para cometer o último grande assalto antes de o governo ativar um sinal que acabará com todas as atividades criminosas.

Destacamento Blood (12 de junho de 2020)

Spike Lee conta a história de quatro veteranos de guerra que voltam ao Vietnã em busca dos restos mortais de seu comandante e de um tesouro enterrado.

Wasp Network - Prisioneiros da Guerra Fria (19 de junho de 2020)

Na década de 1990, espiões cubanos pagam um preço alto ao se infiltrar em grupos de exilados para impedir ataques terroristas contra a ilha. Baseado em fatos reais. Com Wagner Moura, Ana de Armas, Édgar Ramírez, Penélope Cruz e Gael García Bernal.

Feel the Beat (19 de junho de 2020)

Ao fracassar na Broadway, uma dançarina volta a sua cidade natal e aceita treinar um grupo de crianças para uma competição.

Expresso do Destino (19 de junho de 2020)

Dois estranhos se cruzam em um trem na Turquia e descobrem que têm muito em comum, inclusive o plano de acabar com o casamento dos ex-namorados.

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (26 de junho de 2020)

Eles têm um sonho: participar da maior competição de música do mundo, o Eurovision. Desistir não faz parte dos planos. Com Will Ferrell e Rachel McAdams.

Mulher-Maravilha (26 de junho de 2020)

Nascida na ilha das Amazonas, a poderosa princesa Diana deixa a segurança de sua terra natal para pôr fim a uma grande guerra.

Em Ritmo de Fuga (30 de junho 2020)

O rosto angelical de Baby esconde um piloto de fuga viciado em música e envolvido com o mundo do crime. Seu último trabalho será mais difícil do que imaginava. Com Ansel Elgort e Lily James.

A Torre Negra (30 de junho de 2020)

Com seus poderes especiais, o jovem Jake Chambers une forças com o último Pistoleiro para impedir que um feiticeiro destrua a única coisa que mantém o equilíbrio do universo. Com Idris Elba e Matthew McConaughey, o filme é inspirado na obra de Stephen King.

Branca de Neve e o Caçador (30 de junho de 2020)

Nessa moderna versão de um clássico, a bela de pele branca como a neve (Kristen Stewart) luta contra a Rainha Má (Charlize Theron) com as habilidades que aprendeu com o caçador (Chris Hemsworth) enviado para matá-la.

CLÁSSICOS DOS ANOS 1990

Invasão de Privacidade (1 de junho de 2020)

Uma mulher divorciada se muda para um apartamento onde algo terrível aconteceu. Sem saber que está sendo observada o tempo todo, começa um caso tórrido com um vizinho. Com Sharon Stone.

O Show de Truman - O Show da Vida (1 de junho de 2020)

Truman Burbank (Jim Carrey) é a estrela de O Show de Truman, um fenômeno da TV que vai ao ar 24 horas por dia e transmite todos os aspectos da sua vida sem o seu conhecimento.

Perfume de Mulher (30 de junho de 2020)

Esperando ganhar algum dinheiro durante o feriado de Ação de Graças, um estudante pobre concorda em cuidar de um coronel aposentado, que é cego e muito rabugento.

PARA QUEM AMA INDIANA JONES

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (1 de junho de 2020)

Indiana Jones é sequestrado por agentes soviéticos para encontrar as caveiras de cristal de Akator, artefatos amazônicos com poderes sobrenaturais.

Indiana Jones e a Última Cruzada (1 de junho de 2020)

Acompanhado do pai, Indiana Jones embarca em sua terceira aventura para explorar o berço da civilização em uma perigosa busca pelo Santo Graal.

Indiana Jones e o Templo da Perdição (Em breve, em junho)

Indiana Jones, seu jovem ajudante e uma cantora mimada vão à Índia em busca de uma pedra mágica. Lá, encontram muito mais aventuras que esperavam.

DAS LENDAS PARA O CINEMA

Robin Hood (30 de junho de 2020)

Nessa recriação da lenda, o soldado Robin encontra Robert de Loxley à beira da morte e promete entregar sua espada à família em Nottingham. Com Russell Crowe e Cate Blanchett.

Rei Arthur: A Lenda da Espada (7 de junho de 2020)

Após retirar uma espada mágica de uma pedra, o destino de um jovem é revelado: ele será rei e terá que brigar pelo trono. Com Charlie Hunnam e Jude Law, o filme é dirigido por Guy Ritchie.

MAIS AÇÃO

Jack Reacher - O Último Tiro (1 de junho de 2020)

Nesse suspense emocionante, um policial ex-militar é atraído para um jogo de gato e rato ao investigar um atirador de elite acusado de cinco homicídios. Com Tom Cruise.

Lara Croft - Tomb Raider (1 de junho de 2020)

Baseado no jogo de mesmo nome, esse filme de aventura coloca uma aristocrata inglesa treinada em combates, interpretada por Angelina Jolie, em uma batalha com uma sociedade secreta.

Hancock (1 de junho de 2020)

Will Smith é Hancock, um super-herói falido forçado a contratar um especialista em relações públicas para ajudá-lo a refazer sua imagem.

Heróis (20 de junho de 2020)

Dois jovens, ele com poderes telecinéticos e ela clarividente, unem-se para encontrar um terceiro paranormal e destruir a sombria agência chamada A Divisão. Com Chris Evans e Dakota Fanning.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Toda Palavra Conta (3 de junho de 2020)

Esse documentário mostra a eficiência dos descendentes de indianos no Concurso Nacional de Soletração Scripps desde 1999.

Lenox Hill (10 de junho de 2020)

Essa série documental mostra de perto a rotina de quatro médicos no Hospital Lenox Hill, em Nova York.

Pai, Filho, Pátria (19 de junho de 2020)

Gravemente ferido no Afeganistão, um soldado norte-americano embarca com os filhos em uma jornada de amor, perda, redenção e legado.

Bebês em Foco: Parte 2 (19 de junho de 2020)

Pesquisas revelam como os bebês têm capacidades inatas para lidar com as complexidades da vida humana.

Atleta A (24 de junho de 2020)

Acompanhe os repórteres que revelaram a história sobre os abusos do médico Larry Nassar e veja o depoimento de ginastas como Maggie Nichols.

Esportes do Mundo (26 de junho de 2020)

Da luta livre vodu no Congo ao roller derby no Texas, conheça algumas das práticas esportivas mais esquisitas e emocionantes do mundo.

COMÉDIAS STAND-UP

Jo Koy: In His Elements (12 de junho de 2020)

Jo Koy volta às Filipinas para mostrar ao mundo a cultura do país neste especial de stand-up que também conta com outros comediantes, DJs e dançarinos.

Eric Andre: Legalize Everything (23 de junho de 2020)

Um especial de stand-up do comediante norte-americano Eric Andre.

George Lopez: We'll Do It For Half (30 de junho de 2020)

Um novo especial de stand-up de George Lopez filmado em São Francisco.

CRIANÇAS E FAMÍLIAS

Alexa & Katie: Parte 4 (13 de junho de 2020)

De volta às aulas, Alexa e Katie começam o último ano da escola. Elas já passaram por um monte de coisas juntas, mas ainda têm muito pela frente.

A Noiva Cadáver (6 de junho de 2020)

Nesse filme de Tim Burton, o jovem Victor, que está prestes a se casar, é arrastado para outro mundo por uma noiva cadáver que o deseja para si.

Vera - Resgate Arco-íris (2 de junho de 2020)

Vera e Bartleby embarcam em uma aventura para tentar resgatar alguém especial para o Rei do Arco-Íris.

Kipo e os Animonstros: Temporada 2 (12 de junho de 2020)

Kipo precisará de força e inteligência para salvar Lio e derrotar Scarlemagne. Por isso, ela está decidida a dominar seus poderes e descobrir as origens de seu mundo.

Cocomelon: Temporada 1 (1 de junho de 2020)

Aprenda letras, números, sons dos animais e muito mais com J.J. nessa divertida série educativa repleta de canções para toda a família.

ANIME

Baki: A Saga do Grande Torneio Raitai (4 de junho de 2020)

Mesmo envenenado, Baki participa do Grande Torneio Raitai e enfrenta lutadores na China.

Olhos de Gato (18 de junho de 020)

Uma garota com um apelido curioso quer conquistar seu crush a qualquer custo. A solução: se transformar em um gato.

BNA: Temporada 1 (30 de junho de 2020)

Transformada em uma fera, Michiru busca refúgio e respostas com a ajuda do lobo-humano Shirou em uma área especial da Cidade de Animália.