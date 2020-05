Jaguar fornece série de vídeos com um olhar mais aprofundado do processo criativo da equipe de design

Da Redação

Do Garagem360



20/05/2020 | 16:18



A Jaguar está oferecendo uma série de vídeos produzidos pelo seu processo de design para encorajar o desenvolvimento das habilidades e da criatividade dentro de casa, durante o isolamento devido à pandemia do coronavírus.

Jaguar fornece série de vídeos

Apresentado por designers da marca, os quatro episódios da série acompanham o progresso de criação do modelo 100% elétrico da Jaguar, o I-PACE, em uma sequência de etapas, com dicas e conselhos de especialistas ao longo de cada assunto abordado nos filmes.

Assim como é feito dentro do estúdio, o processo começa com um esboço. O chefe de criatividade e design da Jaguar, Dominic Nakafi, inicia os tutoriais explicando como esboçar o I-PACE com papel e lápis, antes de passar a palavra a Matthew Beaven, chefe de design exterior, que transformou as linhas iniciais de Nakafi em um projeto digital usando Photoshop.

No terceiro episódio, é possível acompanhar Chris Scholes, chefe modelador da marca, enquanto cria uma proposta de design exterior, transformando a renderização 2D em superfícies em 3D com o uso do programa Autodesk.

Por fim, o artista de efeitos especiais Elliot Brett, do design visualization, traz o I-PACE à vida, retomando todas as etapas do processo, do esboço à animação final.

Para quem ficou curioso, basta acessar o primeiro vídeo da série, já disponível. Os próximos três episódios serão divulgados nos próximos dias.

