Filha de Demi Moore e Bruce Willis relata dificuldades para lidar com o corpo: Minha barriga não é tão lisa

20/05/2020 | 16:10



Nunca sabemos quais são as dores dos outros, e por mais que possa parecer que uma pessoa tem uma vida perfeita, não existe ninguém que não tem problemas. Rumer Willis é um exemplo. A herdeira de Demi Moore e Bruce Willis, aos olhares externos, parece bonita, magra ? um padrão de beleza, mas ela não se sente assim.

A atriz escreveu um desabafo na última segunda-feira, dia 18, em sua conta do Instagram em que comentou a dificuldade de aceitar sua forma física:

Este é apenas um post de agradecimento ao meu corpo, porque acho importante celebrar a nós mesmos, não porque perdemos peso ou atingimos um determinado tamanho, ou porque temos um momento raro em que uma foto parece como achamos que deve parecer para sermos aceitas. Meu corpo faz muito por mim e trabalha duro para mim. Mas, na maioria das vezes, a única coisa que ouve é o que há de errado com ele, o que está faltando ou o que há demais. Eu cometo esse erro com muita frequência.

Rumer, então, continua falando sobre como está lidando com seu corpo durante o isolamento social causado pelo novo coronavírus:

Estar em quarentena e lutar para encontrar uma nova rotina, não comer pelo conforto quando você está preso em casa o dia todo, é difícil. Encontrar disciplina para malhar em casa e comer de forma saudável é difícil, e não há problema em não ser perfeito, certamente não. O importante é encontrar maneiras de ser feliz onde e como você se encontra, e não fazer com que um tamanho, peso, cor de cabelo ou uma forma física façam com que você só encontre felicidade e aceitação quando alcançá-los. Porque você nunca será feliz se for esse o caso, porque sempre haverá algo errado.

Além disso, a moça declarou que teve um ponto de virada e decidiu mudar sua atitude:

Quando olhamos no espelho ou nos vemos em uma foto, geralmente damos atenção a todas as coisas erradas, e não à beleza. Hoje, depois de malhar, tirei essa foto e tentei, só por um momento, ver todas as coisas incríveis e não minhas falhas. Tirei um momento para reconhecer a mim e ao meu corpo e tudo o que ele faz. E agradeci por ser exatamente como sou, e mesmo que só por hoje, aceito a ideia de que, para ser bonita ou desejável, não tenho que ser qualquer coisa além do que sou agora. Queria compartilhar isso na esperança de que talvez possa inspirar você a fazer o mesmo.

Muitos de seus seguidores agradeceram o posicionamento, e relataram como esse tipo de publicação os ajuda.

Obrigada por compartilhar isso. Estou lutando profundamente com a minha imagem corporal, e com o quão desconfortável me sinto fisicamente [...]. Um dia de cada vez. Mas ver postagens como a sua me ajudam a tentar ter gratidão e celebrar o que posso e faço, comentou uma fã.

Depois, a artista ainda revelou que a foto que postou era editada e que ela havia posado em um ângulo bom. Para provar que estava levando a sério o fato de se mostrar vulnerável, ela gravou um vídeo em que aparecia com a mesma lingerie, e sem qualquer edição.

Às vezes, minha barriga não é tão lisa quanto eu gostaria e, às vezes, meus braços parecem enormes nas fotos, às vezes, minhas coxas parecem gigantes. [...] Mas tudo isso é algo que eu percebo muito mais do que as outras pessoas, disse ela.

Entre os vários elogios, até Kim Kardashian se posicionou:

Eu te amo!, escreveu.