Pompeo ameaça adotar medidas contra a China por comportamento na pandemia

20/05/2020 | 15:25



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, voltou a fazer críticas à China nesta quarta-feira, 20, ameaçando adotar medidas contra o país por seu comportamento na pandemia de coronavírus. Autoridades do governo do presidente Donald Trump, este incluído, têm criticado Pequim nas últimas semanas, argumentando que o regime chinês é responsável pela disseminação da covid-19 pelo mundo.

"Responderemos de modo apropriado aos riscos que o Partido Comunista da China representa", disse Pompeo a repórteres em Washington, na sede do Departamento de Estado.

Segundo ele, não houve mudanças no comportamento do comando do regime chinês, apesar das críticas americanas recentes.

Pompeo disse, porém, que não iria adiantar agora como os EUA responderão ao comportamento da China, mas insistiu que os americanos querem ver uma mudança de postura.

Em sua fala, Pompeo qualificou a China como um "regime autoritário".