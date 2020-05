Zezé Di Camargo e Luciano anunciam live para maio; confira a data

20/05/2020 | 15:19



Zezé Di Camargo e Luciano anunciaram na terça-feira, 19, que farão uma live no próximo dia 29 de maio (sexta), às 20h, pelo canal oficial da dupla no YouTube e a TV8 Brasil, canal aberto com número 55.1 no sinal digital, com transmissão em São Paulo.

"Família, não dissemos que o nosso próximo encontro estava próximo? Estamos muito empolgados para rever vocês aí de casa de novo", escreveram os irmãos pelo Instagram.

Os fãs aproveitaram o anúncio para pedir que os dois cantem Tudo de Novo, em homenagem à rapper americana Cardi B, que gravou um story ouvindo a música em sua casa, nos Estados Unidos.

Recentemente, Zezé Di Camargo doou uma máquina de tratamento de lixo hospitalar para o hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo, criado para receber pacientes com covid-19. O aparelho portátil está avaliado em R$ 1 milhão.