Edgard Piccoli deixa Jovem Pan e critica: 'foi como tirar a máscara sufocante'

20/05/2020 | 15:13



O apresentador Edgard Piccoli anunciou pelo Twitter na terça-feira, 19, que deixou a Jovem Pan na segunda, 18, onde comandava o programa Morning Show desde 2012.

Piccoli afirmou que saiu da rádio orgulhoso de ter feito seu trabalho com "caráter e honestidade intelectual", mas fez críticas logo em seguida.

"Foi como tirar a máscara sufocante para respirar novos ares. Mais puros e leves, espero. Menos infectados pelas alucinações "desinformantes" vigentes. É uma necessidade premente manter a sanidade em meio a loucos. Eles não tem nada a perder, já lhes falta razão", escreveu.

Edgard Piccoli afirmou ainda que participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, no dia de sua demissão. Na ocasião, o entrevistado da vez era o youtuber Felipe Neto, o qual definiu como "o cara que talvez melhor represente o Zeitgeist, o espírito do tempo no conceito filosófico alemão."