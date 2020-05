20/05/2020 | 13:11



Para as famosas que trabalham com imagem, a quarentena está tendo um desafio a mais: manter os cuidados em dia.

Nessa quarta-feira, dia 20, Giovanna Antonelli postou um clique com a raiz do cabelo sem tintura, e disparou:

Genteee! Como vocês estão se virando com a raiz do cabelo na quarentena hein? Preciso me virar aqui em casa pra dar um jeito nisso! Help! Quero dicas! Já usei até canetinha marrom das crianças!

Uma seguidora pra lá de prática escreveu:

Compra uma tinta e pinta a raiz.