Filho de Malu Mader, João Mader Bellotto, vai estrear como ator, diz jornal

20/05/2020 | 13:11



João Mader Bellotto, que surpreendeu a internet pela semelhança com a mãe, Malu Mader, revelou ao jornal Extra que fará seu primeiro trabalho como ator. Em uma nota publicada pelo jornal nesta quarta-feira, dia 20, João, que é formado em Cinema pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, contou que a mãe ficou orgulhosa ao saber do trabalho do filho que acontecerá ainda este ano:

- Minha mãe sempre soube que eu queria trabalhar nessa área, e à medida que os projetos foram acontecendo, ela me apoiou e, logicamente, ficou orgulhosa.

Segundo o jornal, João já fez cursos de interpretação e manteve trabalhos como modelo fotográfico, assim como se autointitula no Instagram. Para João, não só a influência da mãe, como também a do pai, Tony Bellotto, contaram para a decisão sobre qual carreira seguir:

- Arte sempre fez parte da minha vida, e o trabalho dos meus pais é uma inspiração pra mim.