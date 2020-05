Claudia Raia revela que teve coronavírus há um mês

20/05/2020 | 11:42



Durante uma "live" no Instagram na noite desta terça-feira, 19, Claudia Raia revelou que ela e o marido, o diretor Jarbas Homem de Mello, testaram positivo para o novo coronavírus há um mês. "Nós 'coronamos', todos em casa. Em casa. Uma loucura. Desci para buscar uma comida e acho que foi no elevador. E isso assim, passando álcool gel sempre, uma coisa de louco. A gente tomou todos os cuidados. Nós ficamos 40 dias dentro de casa sem sair, nós quatro dentro de casa. Acho que peguei no elevador (do prédio onde mora)", contou Claudia ao mencionar os filhos Enzo e Sophia.

A atriz, que concedeu entrevista para o site Harper's Bazaa, disse que o primeiro dia que percebeu que estava doente foi o pior. "Eu fiquei com muita dor de cabeça, uns três dias de muita dor de cabeça. No primeiro dia, parecia que tinha participado do MMA, fiquei destruída! Perdi o olfato e tive uma tosse que durou quatro, cinco dias, mas bem leve mesmo. Mas na hora a gente sacou que não estava normal", detalha.

Ela disse que o casal testou positivo para coronavírus, mas que o médico disse que os filhos não precisariam testar, mas ficar sob monitoramento. Perguntada sobre o motivo de não ter revelado antes que havia contraído o vírus, Claudia Raia ficou preocupada com a opinião pública em relação à gravidade da doença. "Não falei antes para não ser um exemplo ruim. As pessoas iam pensar: 'Olha lá, não saiu de casa e pegou mesmo assim, então, vou sair', entende? Só que a gente tem que entender que essa doença tem uma escolha aleatória. Depende da carga viral que você pega. Você pode pegar uma violentíssima e uma menor", avalia.

Depois da entrevista, Claudia Raia fez alguns stories para tranquilizar os fãs. "Estou aqui para despreocupar vocês. Eu e Jarbas já estamos curados do coronavírus. Nós repetimos o exame agora, trinta dias depois, e deu negativo. Então, está tudo bem", disse.

Quarentena

A atriz aproveitou para pedir para as pessoas respeitarem a quarentena. "Pedir, mais uma vez, encarecidamente, que fiquem em casa. Quem puder, óbvio. E que tomem todas as providências: lavar muitas vezes as mãos, usar máscaras. Máscara salva, tá?", concluiu.