Santo André lança edital para apresentações culturais online

Do Diário do Grande ABC



20/05/2020 | 11:33



A Prefeitura de Santo André lança hoje edital de emergência para ajudar os artistas da cidade neste período de pandemia. As inscriçõesdevem ser feitas em bit.ly/edital-emergencial-cultura-SantoAndre até dia 29 e podem participar quem atue no setor cultural há pelo menos dois anos e more no município.

“Sabemos da gravidade da situação que a pandemia impôs ao setor cultural. Conseguimos, então, organizar este edital para apoiar o maior número possível de produtores de Santo André e, ao mesmo tempo, propiciarmos o acesso da população a esta produção, que é uma das funções da Secretaria”, explicou a secretária de Cultura de Santo André, Simone Zárate.

O edital emergencial prevê que os selecionados deverão entregar duas atividades culturais individuais, online e inéditas, nas modalidades textos e gravações (esquetes, curtas-metragens, apresentações artísticas, contação de histórias, aulas e promoção de debates).



As linguagens aceitas incluem artesanato, cultura e comunicação digital, cultura hip-hop, culturas tradicionais e/ou populares, gestão cultural, leitura e literatura, patrimônio e memória, gastronomia e artes (artes integradas, circo, dança, música, teatro, artes visuais e audiovisual).

SELECIONADOS

Serão contratados até 200 proponentes, que receberão R$ 500 por produto cultural, totalizando R$ 1.000 por artista. Ao todo, serão disponibilizados R$ 200 mil na iniciativa, montante que faz parte do orçamento próprio da Secretaria de Cultura para este ano, com aplicação específica para atividades do setor.



As inscrições serão abertas nesta quarta e poderão ser feitas até 29 de maio. O resultado será divulgado no dia 8 de junho. Todos os detalhes, bem como a ficha de inscrição, estarão disponíveis em bit.ly/edital-emergencial-cultura-SantoAndre. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cultura@santoandre.sp.gov.br.



“Um dos aspectos mais prejudicados durante a pandemia é a questão da cultura, por causa do cancelamento de apresentações e eventos. Esta iniciativa é muito importante neste período, uma forma de o município valorizar ainda mais a produção cultural da cidade”, afirmou o prefeito Paulo Serra.



As atividades serão veiculadas nas redes sociais dos artistas, da Secretaria de Cultura e na agenda ‘Cultura em Casa SA’.