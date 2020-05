Viena é o melhor lugar do mundo para os turistas, aponta ranking

Luchelle Furtado

20/05/2020



Viena é o melhor lugar do mundo para os turistas, de acordo com pesquisa feita pelo Anholt Ipsos City Brands Index. Para chegar a essa conclusão, a entidade avaliou 50 cidades espalhadas pelo planeta levando em consideração critérios como clima, limpeza, beleza dos edifícios e paisagem.

Líder na categoria “Lugar”, Viena obteve a quinta posição no ranking de “Pessoas”, que avalia a receptividade dos nativos, e a oitava em “Pré-requisitos”, focada em como os turistas percebem os serviços oferecidos na região, tais como hotelaria e gastronomia. Com isso, na classificação geral que junta todos as categorias, a capital da Áustria obteve a sétima colocação – Londres encabeça a lista.

“(Ficar em primeiro na categoria ‘Lugar’) confirma mais uma vez que Viena é reconhecida mundo afora como uma metrópole funcional. Nesse momento, este é um sinal importante que nos ajudará a reativar o turismo na cidade. Assim que as pessoas puderem voltar a viajar, elas certamente darão grande valor à limpeza, bem como a outros aspectos de uma cidade funcional. Há muito tempo esse é um dos pontos fortes de Viena, mas, no futuro, tudo isso receberá atenção redobrada”, afirma Norbert Kettner, diretor de turismo da cidade.

A pesquisa realizada pelo Anholt Ipsos City Brands Index reuniu um total de 5.000 pessoas que classificaram 50 cidades de acordo com status internacional, apelo físico, comodidades, calor de seus habitantes e atividades, bem como suas qualidades educacionais e comerciais.

Melhor lugar do mundo para os turistas

Confira os cinco primeiros colocados no ranking da Anholt Ipsos City Brands Index que aponta Viena como o melhor lugar do mundo para os turistas.