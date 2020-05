20/05/2020 | 11:11



Por conta da pandemia do coronavírus, muitos famosos têm mudado a rotina nos últimos dias e mostrado aos fãs como estão se protegendo do Covid-19.

Patricia Abravanel mostrou que apostou em duas máscaras, uma de pano e uma plástica, e mandou um recado: Vamos ter que nos acostumar, e brincou que se tratava do look do dia.

Um dos seguidores fez piada com a aparência da máscara plástica: Vamos soldar um portão?