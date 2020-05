Mãe de Anitta sai da casa da filha por não concordar com vida louca dela, diz colunista

20/05/2020 | 11:11



O colunista Leo Dias afirma saber o motivo pelo qual a mãe de Anitta, Miriam Macedo, decidiu deixar a casa da cantora - e ir para a casa de uma irmã, no subúrbio do Rio de Janeiro.

Segundo Dias, após o término do último namoro de Anitta, com Pedro Scooby, ela deixou a mansão por não entender o comportamento sexual da filha. Durante o relacionamento com o surfista, ambos comentaram que faziam sexo com outras pessoas.

Miriam também não estaria gostando das festas e visitas que a filha vem fazendo e recebendo na quarentena.

Procurada, a assessoria de Anitta respondeu a Leo Dias que a informação não procede, mas não teria especificado onde Miriam está morando e porque saiu da mansão.

Apartamento novo

Anitta deu um apartamento para a mãe, de frente para a praia, como foi noticiado na última terça-feira, dia 19.

Coincidência ou não, Anitta postou, horas após a publicação da nota de Leo Dias, prints de conversas onde sua mãe diz estar curtindo a casa nova, quando questionada pela cantora:

É lindo aqui, pena que não sei se pode sair, mas vejo algumas pessoas caminhando.