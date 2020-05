Troca de tiros entre casal deixa modelo morta e delegado gravemente ferido

Do dgabc.com.br



20/05/2020 | 10:46



Atualizada às 11h14

Uma troca de tiros entre casal na manhã desta quarta-feira (20), em São Bernardo, deixou a mulher morta e o homem gravemente ferido após ser atingido por três tiros durante discussão. A briga aconteceu em apartamento em residencial na Avenida Prestes Maia, onde já residiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo informações preliminares, a briga teria sido motivada por ciúmes. O homem, identificado como Paulo Bilynskyj, 33 anos, é delegado. A mulher, que ainda não teve a identidade confirmada, seria modelo de 27 anos. Ela não resistiu aos ferimentos. Ele foi socorrido ao hospital da Greenline, próximo ao residencial, em estado grave, e posteriormente transferido para o Hospital Estadual Mário Covas.

A Corregedoria da Polícia Civil irá apurar as causas e circunstâncias do que realmente aconteceu dentro do imóvel do casal.

Inicialmente, policiais que atenderam a ocorrência teriam dito à imprensa que a mulher também seria delegada, mas a informação foi corrigida.

Mais informações em breve