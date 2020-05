Obituário - 20 de maio de 2020

Ademir Medici



20/05/2020 | 10:19



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 17 de maio

Antonio Simionato, 80. Natural de São Paulo (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Odete Juanoni Milanelo, 79. Natural de São Pedro (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 17, em Diadema. Cemitério Municipal de Tietê (São Paulo).



Santo André, segunda-feira, dia 18 de maio

Apolônio Leite da Silva, 99. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 18, em hospital de campanha. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ugri Annuska Mesaroch, 94. Natural de São Paulo (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Apparecida Pedrazzoli, 92. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria Parma Trabuco, 90. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Clotilde Mariano Ferrari, 88. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18. Memorial Phoenix.

Elisa Dorta, 87. Natural de Pedra Bela (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hercília Anutti Barbosa, 87. Natural de Matão (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aletes Wilma Baptista Scotti, 86. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Carmem Nieto, 84. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geraldo Lourenço dos Santos, 84. Natural de Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Jardim da Colina.

Vera Lucia Pericinoti Tach, 79. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nora Henriquez Pardo, 77. Natural do Chile. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 18, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Norma de Oliveira Bonami, 77. Natural de Delfinópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Perillo, 76. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Claudio, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Laura Gonçalves de Faria, 75. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (São Paulo). Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Terezinha Antal, 71. Natural de Assaí (Paraná). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Fernandes de Oliveira, 67. Natural de Martins (Rio Grande do Norte). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Luiz Rincon, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Empresário. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Cleide Aparecida da Silva, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Clarindo da Silva, 55. Natural de Ouro Branco (Alagoas). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

David Manabu Miyashita, 51. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Alto do Ipiranga, em São Paulo. Corretor de imóveis. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes.

Alexsander Ramos Nascimento, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Policial militar. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 16 de maio

Hilda Calazans, 80. Natural de Ibatiba (Espírito Santo). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

José Alves de Souza, 77. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Rogério Francisco Antunes Lacas, 70. Natural do Rio de Janeiro. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério Senhor dos Passos.

Francisco Vieira de Sá, 66. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Raimundo Alves Saraiva, 60. Natural de Mombaça (Ceará). Residia em Guarulhos (São Paulo). Dia 16, em São Bernardo. Cemitério de Bom Sucesso.



São Bernardo, domingo, dia 17 de maio

Hilda Clementino Colassio, 81. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Waldemar Hugo Romantini, 80. Natural de Descalvado (São Paulo). Residia em São Paulo (São Paulo). Dia 17, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Iracema Alves Rangel Rodrigues, 80. Natural de Mendonça (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17, Cemitério dos Casa.

Maria Aldeni Silva de Sena, 78. Natural de Trairi (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Sebastião da Graça, 75. Natural de Guaraçai (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Sonia Maria Santa Chiara, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo.

Severino José da Silva, 65. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Ivoneide Marcos de Moura, 60. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.



São Bernardo, segunda-feira, dia 18 de maio

Francisca Maria da Conceição Vieira, 92. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Alzira dos Santos Vannucci, 91. Natural de Matão (São Paulo). Residia no bairro Santana, em São Paulo (São Paulo). Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Primavera I, em São Paulo.

Sterlina Pissera Sopran, 89. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Rogério Melino, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Berenice Soares Gouveia Vieira, 82. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia em São Caetano. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.

Rufino Alvares, 80. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 17 de maio

Maria José dos Anjos de Andrade, 84. Natural de Paulistas (Minas Gerais). Residia no Jardim dos Navegantes, em Eldorado, Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Evangivaldo José de Oliveira, 77. Natural de Iraquara (Bahia). Residia no Jardim Marilene, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Antonio Ribeiro de Andrade, 76. Natural de Bocaiuva (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal.

Eulálio Novais, 74. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Maria de Almeida, 69. Natural de Itajuba (Minas Gerais). Residia na Vila Mira, em São Paulo (São Paulo). Dia 17, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Lício dos Santos Lima, 69. Natural de Sátiro Dias (Bahia). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Lázaro de Campos Sales Filho, 64. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Luiz Carlos Pereira, 61. Natural de Piacatu (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Santos, 61. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal.

Ivanete de Paula Azevedo, 51. Natural de Itaverava (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal.

Cledson Coelho Batista, 37. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, domingo, dia 17 de maio

Áurea Monteiro Caldeira, 89. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 17, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Shirlei Homero Scarranaro, 75. Natural de Luiziânia (São Paulo). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Donizete de Souza, 62. Natural de Pitangueiras (São Paulo). Residi no Jardim Haidée, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Márcia Aparecida Vitorino, 63. Natural de São Paulo (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Tereza Pinto Pereira, 61. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Renan Henrique da Silva, 25. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Alécio de Souza Angelo, 22. Natural de Barra da Estiva (Bahia). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 18 de maio

Carolina Courel Morgado, 81. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Osvaldo Pedro Braga, 73. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Getúlio Lima de Souza, 61. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Marcelina de Oliveira Souza, 59. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

José Cícero da Silva, 47. Natural de Jataizinho (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ricardo de Oliveira Stojanov, 58. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Comerciante. Dia 18, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Urbano de Cerqueira, 73. Natural de Riachão dos Jesuítas (Bahia). Residia no Jardim Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 18, em Mauá. Cemitério São Sebastião.