20/05/2020 | 09:10



Segundo o jornal Daily Mail, o ator Jude Law será pai pela sexta vez, aos 47 anos de idade.

Ele é casado com Phillipa Coan, de 32 anos de idade, há cerca de um ano, e ela foi clicada com seu barrigão indo às compras com o ator, em Londres.

Os outros cinco filhos de Jude são de três parceiras anteriores, e, em 2019, ele já havia dito que adoraria ter mais crianças.