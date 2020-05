Do Diário do Grande ABC



19/05/2020 | 23:59



A chegada do novo coronavírus colocou o Brasil de ponta-cabeça. Desde que o primeiro caso foi registrado no País, em 26 de fevereiro, presidente, governadores e prefeitos tentam encontrar maneiras de conter a proliferação do micro-organismo causador da Covid-19. Sem sucesso. Só nas últimas 24 horas, a doença deixou 1.179 mortos, o que elevou o total de vítimas fatais em território brasileiro a 17.971. Ante o total desconhecimento de como se comporta o agente patológico, dado o seu recente aparecimento, as autoridades tateiam em busca de mecanismo eficaz para barrar as contaminações. Por enquanto, infelizmente, jogam em desvantagem.

Com escassos estudos sobre o desenvolvimento do novo coronavírus, que foi identificado pela primeira vez no fim do ano passado, na China, resta às autoridades sanitárias recorrerem ao método de tentativa e erro na busca de antídoto para a proliferação dos casos. Lançam ideia que julgam apropriada para conter a pandemia e, se veem que ela não surte o efeito esperado, abandonam-na imediatamente em busca de outra – até que, espera-se, uma delas funcione.

Prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB) é o chefe do Executivo que mais tem se arriscado em busca de instrumento capaz de manter a população em isolamento, única maneira reconhecida por cientistas como eficaz para evitar a proliferação do vírus.

Para tentar segurar o paulistano em casa, primeiro bloqueou grandes avenidas, mas a única coisa que conseguiu foi elevar o índice de congestionamento na quarentena. Depois tornou mais rígido o rodízio de veículos, permitindo que carros com placas final ímpar circulasse nos dias ímpares e os pares, nos pares – e viu que a medida era contraproducente, pois as pessoas passaram a se aglomerar no transporte público. Agora, a aposta é no megaferiadão de seis dias, que começa hoje.

Enquanto o coronavírus seguir este ilustre desconhecido, tentativas e erros continuarão a fazer parte do cotidiano da humanidade. Até que, finalmente, a vacina, ou a cura, seja descoberta e ponha fim a esta história.