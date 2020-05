Ribeirão Pires instala dois túneis de desinfecção para eliminar vírus

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/05/2020



A Prefeitura de Ribeirão Pires instalou ontem dois túneis de desinfecção, um na entrada de pedestres do terminal rodoviário e outro próximo à estação de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), perto do acesso à plataforma de embarque para São Paulo. A ação reforça as medidas preventivas de combate ao coronavírus na cidade, em pontos onde há maior circulação de pessoas.



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), vistoriou o equipamento após a instalação, no início da tarde de ontem e espera que o equipamento, que também foi instalado em São Caetano, possa ajudar no combate à doença. “Estamos reforçando as medidas de proteção aos moradores. A principal recomendação das autoridades de saúde é o isolamento. Para aqueles que seguem trabalhando ou realizando atividades essenciais, reforçamos cuidados como a realização de limpeza desinfetante em toda a cidade. Agora, o município também conta com mais dois túneis de desinfecção”, explicou.



Os túneis de desinfecção estarão disponíveis, inicialmente, por três meses. O equipamento inflável realiza a pulverização automática de produto feito com componentes naturais, que possui eficiência comprovada para a eliminação de vírus, bactérias e germes, sem agredir, irritar ou manchar a pele e roupas. O túnel funciona da seguinte maneira: ao entrar no equipamento, sensor de presença é acionado e libera o produto de desinfecção, que acontece em menos de dez segundos.



“Além dos túneis do terminal rodoviário e da estação de trem, há equipamento para desinfecção na entrada do hospital de campanha, destinado à utilização dos profissionais que atuam na unidade de referência para atendimento de casos de Covid-19 na rede municipal da cidade”, observou o secretário de Saúde de Ribeirão Pires, João Gabriel Vieira.