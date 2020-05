Ford lança Ranger Thunder na Europa; veja fotos

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



19/05/2020 | 20:18



A Ford Ranger Thunder, nova edição especial da picape, foi lançada oficialmente na Europa. Com produção limitada a 4.500 unidades, o modelo deve chegar ao mercado local no terceiro semestre de 2020.

A linha especial é equipada com motor diesel biturbo EcoBlue 2.0, que desenvolve 213 cv de potência e torque de 51 kgfm. Ela também tem câmbio automático de 10 velocidades (o mesmo usado nos modelos F-150 e Mustang) e tração nas quatro rodas.

Derivada da famosa versão Wildtrak, a Ranger Thunder traz detalhes de design exclusivos. A carroceria é na cor cinza Sea Grey, combinando com rodas de liga leve de 18 polegadas, grade dianteira, para-choque traseiro, protetores, faróis de neblina, maçanetas e santantônio pretos. Há também faróis de LED e lanternas com lentes escurecidas. A capota marítima tem fechamento tipo persiana e a caçamba conta com protetor e uma nova divisória.

Detalhes em vermelho (na grade e no santantônio), emblemas tridimensionais “Thunder” nas portas dianteiras e na traseira e o logotipo “Ranger” em preto fosco criam um contraste interessante. O nome da versão também aparece bordado nos bancos de couro preto. Além disso, a cabine conta com soleiras diferenciadas, com iluminação vermelha.