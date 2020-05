Mari Gonzalez mostra brinquedo sexual que usa para apimentar a relação com o marido

19/05/2020 | 18:11



Mari Gonzalez, influencer e ex-participante do Big Brother Brasil 20, usou o Instagram no último domingo, dia 17, para compartilhar o brinquedo sexual que usa com o noivo, Jonas Sulzbach, para apimentar a relação: uma algema.

Em fotos e vídeos que circulam pelo Twitter, Mari aparece respondendo a seguinte pergunta:

Meu marido quer apimentar a relação o que eu faço?

E, sem falar nada, a morena mostra a algema que tem e a chacoalha, sugerindo a ideia para os fãs.

Na rede social, os internautas ficaram bem surpresos com o fato de a moça ter uma algema em casa:

A Mari tem algema em casa, eu estou passando mal [risos], escreveu uma seguidora.

Explica isso aí, Mari!, comentou outra.

Eu estou cho-ca-do!, declarou um terceiro.