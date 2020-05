Substância é encontrada ao lado de corpo de ator de Crepúsculo

19/05/2020 | 18:10



Gregory Tyree Boyce, mais conhecido por ter atuado em Crepúsculo, morreu aos 30 anos de idade no dia 13 de maio. Ele foi encontrado morto em sua casa ao lado da namorada, Natalie Adepoju. Pouco tempo após a triste notícia, o TMZ revelou que um pó branco foi encontrado no apartamento que será analisado.

Depois, a família do ator emitiu um comunicado para a imprensa que diz o seguinte:

Nós, como família de Gregory Boyce, estamos muito tristes com a nossa perda. Ele era pai, filho, neto, irmão, tio e amigo. Ele foi a luz de todas as nossas vidas e estamos muito tristes com sua morte. O Gregory que conhecíamos era íntimo do mundo e uma boa pessoa. Ele era um homem muito respeitoso e responsável. Ele sempre colocou os outros em primeiro lugar. A família gostaria de pedir nossa privacidade enquanto lamentamos nossas perdas e agradecemos o apoio.

Triste, né?