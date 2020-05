Menor é apreendido com drogas no Tamarutaca em Santo André

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



19/05/2020 | 17:42



A GCM (Guarda Civil Municipal), juntamente com órgãos de fiscalização das medidas de isolamento, aprenderam, na tarde desta terça-feira (19), menor de 17 anos na Rua Itabaiana, no Núcleo Tamarutaca em Santo André. No momento, ele estava com dinheiro e drogas. Segundo o boletim de ocorrência, os policias faziam ronda pelo bairro quando se aproximaram do indivíduo. Ao ver a viatura ele tentou correr, sendo alcançado em seguida. Após a revista os agentes descobriram que se tratava de um garoto de 17 anos. Com ele haviam 138 unidades crack, 40 de maconha, 19 de cocaína e R$ 173,50 em espécie. O menor foi encaminhado ao 4ºDP ( Bairro Jardim) onde a ocorrência foi registrada.