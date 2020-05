Jaguar anuncia o encerramento das corridas da I-Pace eTrophy

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



19/05/2020 | 17:18



A equipe Jaguar Racing confirmou que o Jaguar I-Pace eTrophy, categoria de turismo de apoio à Fórmula E, será encerrado após o final da temporada 2019/2020. As últimas corridas da segunda temporada devem acontecer ao longo do segundo semestre de 2020, caso a situação da pandemia de covid-19 permita, seguindo as diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Embora a competição criada em 2018 tenha chegado ao fim, a Jaguar segue participando da Fórmula E, onde compete desde 2016.

Fim do Jaguar I-Pace eTrophy

A equipe ZEG iCarros Jaguar Brazil, formada por Sérgio Jimenez e Cacá Bueno, foi destaque na primeira temporada da competição. Jimenez, vencedor de cinco das nove corridas do circuito, levou, em Nova York, o troféu para casa, consagrando-se o primeiro campeão da categoria, além de receber um Jaguar I-Pace zero-quilômetro. Bueno não deixou barato e acompanhou o campeão durante todo o campeonato, terminando com apenas 20 pontos de diferença.

Segundo a Jaguar, um dos legados do eTrophy foi uma atualização de software de graça para todos os donos de I-Pace que entregou até 20 km a mais de autonomia numa carga completa. Essa mudança, disponível desde dezembro de 2019 e já instalada nas unidades mais recentes, utiliza melhoras derivadas das corridas para otimizar o gerenciamento da bateria, dos sistemas térmicos e da entrega de torque do sistema de tração integral.

