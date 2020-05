Polícia prende mulheres com drogas em Santo André

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



19/05/2020



Duas mulheres (cujas identidades não foram reveladas) foram presas, nesta terça-feira (19), por policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de polícia) com drogas. Elas estavam na Rua Água Mineral, bairro Sítio dos Vianas, em Santo André. Segundo o que foi registrado na ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pelo local quando viram duas mulheres em atitudes suspeitas em frente à uma casa. Após a abordagem, confessaram aos policiais que estavam com drogas.

No lugar indicado pelas suspeitas foram encontradas três bolsas com 2428 microtubos de cocaína, 760 invólucros de crack, 1.761 embalagens de maconha, anotações aparentando ser da contabilidade da venda das drogas, mochilas e um celular. Elas contaram que recebiam um valor mensal para armazenarem os entorpecentes. Presas em flagrante, foram conduzidas ao 6º DP (Vila Mazzei).