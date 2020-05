Bruna Marquezine diz que não quer mais fazer novelas em live

19/05/2020 | 15:10



Bruna Marquezine tirou um tempinho para conversar com seus seguidores na última segunda-feira, dia 18, e revelou, por exemplo, que não tem mais vontade de fazer novelas.

Após romper seu contrato com a Globo, a atriz, que é super fashionista - revelou que se interessa por séries e cinema:

- É muito cansativo. (...) Quando está no núcleo dos protagonistas, o ator ou atriz grava muitas cenas em um dia. Isso significa que você passa 14 horas gravando, acaba tudo ali, vai para casa, toma banho, come alguma coisa e vai estudar as cenas que serão gravadas no dia seguinte. (...) É cansativo fisicamente, mentalmente e emocionalmente, já fiz muito tempo isso.

Ela contou ainda que a decisão não é definitiva, e que ainda é nova e pode mudar de ideia, mas que, por enquanto, prefere projetos fechados, como séries e filmes.

Sobre sua antiga emissora, a atriz contou que passou anos de sua vida lá, e que continua da família, e que eles estão sempre em contato.

Bruna também comentou sua relação com Deus:

- Não sou religiosa. Acredito que a religião nos distancia do relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Eu trabalho meu relacionamento íntimo e único com Deus.

Em quarentena, Bru comentou que está passando por uma transição capilar e contou que sente falta de uma coisa bem peculiar:

- Saudade de ir ao médico. Quer ver meus amigos e ir ao médico. Estou doida para fazer uma bateria de exames, sou muito doida com saúde.