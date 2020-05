Treinador posta foto de Fábio Assunção malhando e elogia dedicação do ator após perda de peso: Superação

19/05/2020 | 15:10



Fábio Assunção tem se preparado fisicamente para um papel em uma nova série e contou com a ajuda de Chico Salgado, personal trainer, para não só perder peso, como também definir músculos. Por meio das redes sociais, é possível ver a mudança no corpo do ator.

Agora, Chico postou um clique em que o astro aparece fazendo musculação. Na legenda, não deixou de elogiá-lo:

O QUE É SUPERAÇAÌ?O? É naÌ?o permitir que nada, ninguém, nem mesmo voceÌ?, te impeça de alcançar o melhor dessa vida! Isso sim é superAÇAÌ?O. Meu grande amigo e aluno Fábio Assunção em açaÌ?o.

Uma super mudança, não é mesmo?

Os seguidores também elogiaram:

Ele é demais!!! Guerreiro... Merece muitas conquistas. Ah, e fala pra ele que ele é lindo.

Parabéns aos envolvidos e ao Fábio pela força de vontade.